Cannabis light, a Sky TG24 scontro sugli effetti sulla salute. VIDEO (Di venerdì 20 dicembre 2019) sulla Cannabis light e i suoi effetti sull’organismo si accende la discussione a Sky TG24, durante il programma "Timeline". A discutere durante la puntata Franca Davanzo, direttore Centro veleni dell’ospedale Niguarda di Milano, e Matteo Gracis, direttore del magazine Dolcevita. Se per la prima è fondamentale assicurarsi che la Cannabis light abbia “un tasso di tetraidrocannabinolo (Thc) inferiore allo 0,5%”, perché stiamo parlando “di un prodotto che ha un certo effetto”, per Gracis “non c’è nessun effetto e non bisogna ripetere i soliti strafalcioni”. La soglia dello 0,5% di Thc Lo 0,5% è la soglia di Thc sotto la quale i prodotti derivati da Cannabis non rientrano tra le sostanze stupefacenti, secondo l'interpretazione di una circolare del ministero dell'Interno del 2018, interpretativa della legge 242 del 2016. Nel giugno 2019 il tribunale del Riesame di Genova, nella ...

