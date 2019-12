Campidoglio | avanti su bando mense | Tar respinge sospensiva

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – L’amministrazione capitolina ha ricevuto conferma che il Tar ha respinto la richiesta diavanzata da alcune aziende che hanno fatto ricorso in merito alla gara d’appalto per la ristorazione educativa e scolastica. Pertanto la procedura andra’regolarmente. La gara e’ stata aggiudicata in base all’offerta economicamente e qualitativamente piu’ vantaggiosa per garantire il migliore servizio per piu’ piccoli. Nell’ottica della massima trasparenza e tutela, l’intera procedura e’ stata sottoposta alla vigilanza dall’Anac. Il costo medio a pasto dell’appalto da poco aggiudicato risulta superiore al precedente. L’avvio del servizio e’ previsto a gennaio, in regime di continuita’. L’amministrazione capitolina e’ in prima linea per la tutela dei lavoratori ad oggi ...

