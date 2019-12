Calenda bacchetta Zingaretti | il “campo progressista” già litiga | «Conte punto di

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il perimetro delevocato da Nicolacome coalizione per le prossime, tutte da definire, elezioni non è ancora definito, ma sulle divergenze tra i possibili alleati ci sono già certezze. Come quelle di Carlo, fondatore di Azione!, che ha subitoto il segretario del Pd sull’apertura a Giuseppecome leader del futuro centrosinistra. Caro @ncome si può sostenere che“è ildi riferimento fortissimo dei progressisti”. Un PDC che ha fatto del trasformismo un’arte e ha varato tutti i provvedimenti, ancora in piedi, del Governo Salvini-Di Maio. Vi siete proprio smarriti @pdnetwork— Carlo(@Carlo) December 20, 2019 «Come puoi sostenere che“è ildi riferimento fortissimo dei progressisti”? – come lo ha definito il segretario dem in un’intervista al Corriere della Sera – Un ...

