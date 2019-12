Calciomercato Juventus, contatti serrati col PSG: lo scambio si farà! (Di venerdì 20 dicembre 2019) Calciomercato Juventus – Paratici continua a trattare col PSG. Diverse piste bianconere portano ai francesi, come De Sciglio ed Emre Can. Entrambi piacciono molto ai parigini che sembrano molto convinti di prendere il tedesco. La Juventus potrebbe dunque inserire Emre Can in uno scambio alla pari. Sul piatto il PSG ha diversi giocatori, ma solo uno sarebbe il sostituto naturale dell’ex Liverpool: Paredes. L’argentino ex Roma piace molto a Sarri. Calciomercato Juventus, scambio Emre Can-Paredes La Juventus continua a lavorare per Leandro Paredes del PSG, una delle grandi rivali dei bianconeri per il successo finale in Champions League. In vista del Calciomercato invernale, l’obiettivo della dirigenza torinese è quello di regalare a Sarri un centrocampista più congeniale alla sua idea di gioco. Così, con Emre Can in uscita ormai da tempo, prende corpo un possibile ...

