Calcio | Gianni Infantino | “Lavoriamo sui calendari internazionali e Mondiale femminile

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alla vigilia dell’ultima partita delo FIFA del 2019, ovvero la finale della Coppa del Mondo per club tra Liverpool e Flamengo, il presidente della FIFAha parlato ai media riguardo la situazione dela livello globale e, soprattutto, di quello che dovrà accadere nel prossimo futuro sia per quanto riguarda il comparto maschile sia quello. I punti di criticità sono ben noti al numero uno del. “Ho parlato con numerosi addetti ai lavori e nessuno mi appare contento al cento per cento sul momento dela livello globale, soprattutto a livello di sistema e dio delle partite. Le lamentele arrivano soprattutto per il fatto che i campionati nazionali sono troppo prevedibili, come le competizioni delle squadre nazionali. Dobbiamo trovare una soluzione, discutendone. E dovrò proprio essere io a smuovere le ...

