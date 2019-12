Cabina regia sistema Italia | sud | pmi e innovazione le nuove priorità per 2020 e 2021

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le: rafforzare gli interventi a favore delle zone economiche speciali al Sud a favore delle piccole e medie imprese e valorizzare le eccellenzene nel settore scientifico e dell'

ItalyMFA : ??Oggi alla #Farnesina: VIII Cabina di Regia per #internazionalizzazione, co-presieduta dal Min @luigidimaio e dal M… - tancredipalmeri : La regia della Liga mostar immediatamente un fermo immagine sul fuorigioco mentre il Var esamina. È evidente che i… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio a Cabina di Regia per #internazionalizzazione: @ItalyMFA e @ITAtradeagency al lavoro per ? export… -