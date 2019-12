Bus contro il caro voli anche per i lavoratori fuorisede Oggi parte il pullman del

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Regione Siciliana ci ripensa e, in extremis, il giorno prima dellanza, apre i bus a prezzi stracciati (dai 10 ai 30 euro per andare da Milano, Roma e Napoli verso la Sicilia in occasione delle festività natalizie)aisiciliani. Prima, invece, il servizio era riservato esclusivamente agli studenti. A deciderlo è stato il governo Musumeci per «venire inalle numerose richieste pervenute», si legge in una nota diffusa dal portavoce del presidente della Regione Siciliana. Proprio Open ha documentato, in questi mesi, i costi proibitivi per l’acquisto di biglietti aerei dalle città del Nord con destinazione finale Catania o Palermo.da 10 a 30 euro Lenze sono previste dal 21 al 24 dicembre da Milano, Roma e Napoli, con destinazione Palermo, Catania e Messina, e con un costo del biglietto rispettivamente di 30, 20 e 10 ...

