Britannia 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione su Sky Atlantic il 20 dicembre (Di venerdì 20 dicembre 2019) Britannia 3 ci sarà? In attesa di scoprire se l'avvincente drama storico/fantasy proseguirà, stasera 20 dicembre andranno in onda gli ultimi episodi della seconda stagione. Come andrà a finire tra Druidi e Romani? Ecco le anticipazioni. Nel nono episodio della seconda stagione, Divis si risveglia intrappolato nell'incantesimo dell'Uomo Morto. Il druido reietto capisce cos'è accaduto: Love è stato inviato da Harka per distruggere la profezia. Divis per fortuna viene liberato dall'anziano e saggio Quane, che lo aiuta a ritrovare la strada. Per il druido si tratta dell'ultima possibilità di dare prova di essere degno del compito affidatogli da Veran: ci riuscirà? Intanto, Cait può finalmente godere della sua libertà, sensazioni che non provava da moltissimo tempo. L'ombra del Primo Uomo, però, è sempre presente. E la profezia è a rischio. Fuggito dal gruppo dei ribelli, Phelan crede di ...

Leggi la notizia su optimaitalia

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Britannia sarà