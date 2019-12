Brighton-Sheffield United: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 20 dicembre 2019) Brighton-Sheffield United: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 16:00 di sabato 21 dicembre, al The American Express Community Stadium di Brighton scenderanno in campo Brighton e Sheffield United. Il match sarà valido per la 18esima giornata di Premier League. Il Brighton adesso occupa la tredicesima piazza in classifica con 20 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Crystal Palace per 1-1. Non male il rendimento momentaneo dei Seagulls, imbattuti da tre match e in linea con l’obiettivo dichiarato stagionale: la salvezza. Nonostante la classifica degli avversari, questa sembra essere una buona occasione per andare a punti. Lo Sheffield United si ritrova settimo in classifica con 25 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Aston Villa per 2-0. Continua dunque la grande stagione delle ...

