Brexit, primo sì di Westminster all’accordo di Johnson (Di venerdì 20 dicembre 2019) Brexit, il Parlamento approva l’accordo di Johnson. Il premier: “Vicini al nostro traguardo”. Bruxelles: “Siamo pronti”. LONDRA (INGHILTERRA) – L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea si avvicina. Nella prima Camera dei Comuni il Parlamento ha approvato l’accordo di Johnson sulla Brexit con 358 voti a favore mentre quelli contrari sono stati 234. Si è trattato del primo vero successo per il nuovo premier britannico che nei mesi scorsi non era ma riuscito ad avere il via libera del Governo. Le elezioni hanno permesso al presidente inglese di riprendere il pieno possesso del Parlamento e così avvicinare l’addio all’Unione Europea, previsto per il prossimo 31 gennaio 2020. Le prossime mosse Il traguardo sembra essere vicino anche se ancora l’iter per il via libera alla Brexit non è finito. Per ...

Leggi la notizia su newsmondo

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brexit primo