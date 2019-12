Brescia | sposa bambina salvata dai suoi professori | non dovrà più celebrare il matrimonio

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019), isalvano studentessa pachistana da nozze combinate Unapachistana promessa indai parenti in uncombinato è statadaidella sua scuola, che hanno denunciato la vicenda alle forze dell’ordine e evitato le nozze. È accaduto nelno, dove la sedicenne originaria del Pakistan dovevare, secondo quanto stabilito dai genitori, un uomo più adulto di lei. Ma la piccola non ha accettato la decisione della famiglia. Desiderosa di continuare il percorso di studi e trovare un lavoro, ha confessato tutto aidella scuola superiore in cui studia, i quali si sono rivolti alla polizia: laè stata. Ora la ragazza è stata allontanata dai parenti e posta sotto protezione per evitare che questi la costringano nuovamente arsi. Le nozze infatti sono state annullate dopo l’intervento ...

