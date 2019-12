Boxe | Mauro Forte conquista il titolo UE dei pesi piuma | l’angolo di Pardal ferma il

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il romanonella sua terra ilUE dei. Nello scenario di Cinecittà World, il pugile italiano ha battuto lo spagnolo Aritz, al suo primo combattimento fuori dalla Spagna per contendere la vacante cintura a. La sfida tra i due è statata all’inizio della quarta ripresa, esattamente dopo 39 secondi, poiché l’angolo diha gettato l’asciugamano sul ring, onde evitare guai peggiori al loro uomo., infatti, si è rivelato padrone assoluto del ring, dominando in ogni aspetto il combattimento e mandando inoltre al tappeto nel terzo round il suo avversario, che si è rialzato prima della fine del conteggio. Il romano, in carriera, aveva giàto ilitaliano, quello Mediterraneo WBC e quello Internazionale IBF nella sua categoria di peso. Una scalata, dunque, che per il ventiseienne della Capitale ...

