Boxe | Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale IBF dei supermedi contro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Secondo quanto riportato dal sito della federazione pugilistica italiana, la prossima difesa titolata per l'azzurro(18-0 con 14 KO), attuale detentore della coronaIBF dei, è in programma il 28 febbraio all'Allianz Cloud arena di Milano. Il rivale sarà il monegasco Andrew Francillette (21-2-1 con 5 KO). Nella stessa serata in programma anche il match per ildei pesi welter IBF tra il campione in carica, ovvero il rumeno Maxim Prodan (18-0-1 con 14 KO) e il lombardo Michele Esposito (17-4-1 con 5 KO). Sfida tutta italiana, invece, per la corona vacante IBF dei pesi piuma, la quale vedrà l'unol'altro Francesco Grandelli (13-1-1 con 2 KO) e Carmine Tommasone (20-1 con 5 KO).

