Bournemouth-Burnley: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 20 dicembre 2019) Bournemouth-Burnley: probabili formazioni, pronostico e quote Bournemouth-Burnley sarà una delle partite della 18esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto sabato 21 dicembre alle ore 16:00 presso il Vitality Stadium di Bournemouth. Il Bournemouth oggi occupa la quattordicesima posizione in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Chelsea per 0-1. Dopo la crisi, le Cherries sono resuscitate approfittando la crisi dei Blues. Ora serve continuità e questo sarà un match da vincere. Il Burnley, che al momento si trova in dodicesima posizione in graduatoria a 21 punti, è reduce dalla vittoria in casa contro il Newcastle United per 1-0. Rendimento altalenante per i Clarets nelle ultime settimane, come dimostrano le due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier. Servirà fare punti in questo ...

