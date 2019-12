Bossetti, nuovo pool difensivo, ma lui dice: "Mi fido dei miei legali" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Marco Della Corte Marita Comi, moglie dell'assassino di Yara Gambirasio, ha nominato un nuovo team di difensori per il marito: questo potrebbe portare ad una revisione del processo Massimo Giuseppe Bossetti, l'ex muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha rilasciato recentemente le seguente dichiarazioni: "Ho appreso da mia moglie Marita che la stessa ha formato una nomina contrariamente alla mia volontà. Gli unici avvocati che possono lavorare sul mio caso sono l'avvocato Salvagni e l'avvocato Camporini". L'uomo ha precisato di diffidare da eventuali attività processuali, extraprocessuali od altre indagini difensive nei suoi confronti. Bossetti ha infine affermato che, in caso di effettiva realizzazione di almeno una di queste eventualità, potrebbe valutare la possibilità di fare denuncia. Bossetti: "Ho fiducia nei miei legali e ...

