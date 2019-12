Bologna | terremoto in FdI | cosa c' è dietro l' addio in massa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Nel Bolognese si dimettono dirigenti e consiglieri comunali. Lo scontro su liste e nuovi ingressi. FdI: "Scelta senza giustificazione politica" Con le elezionil’angolo, un fulmine si abbatte su Fratelli d’Italia. Nel giorno in cui Giorgia Meloni va in Emilia Romagna per sostenere la campagna elettorale, aun pezzo del partito sbatte la porta e se ne va. "Non sussistono più le condizioni umane e politiche per continuare", dice Fabrizio Nofori, responsabile provinciale di FdI, membro della direzione nazionale e vertice della fronda che conta una ventina di dirigenti locali. I guai nascono alcuni mesi fa per colpa, dicono i dissidenti, di un processo che avrebbe "snaturato" il movimento. "Doveva essere meritocratico è invece si è dimostrato come i vecchi partiti", sbotta Nofori. Nel comunicato diffuso alla stampa i ribelli restano sul vago, ...

