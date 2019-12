Bolle | Tutto il mondo Danza con me Dalle étoile a Benigni che mi sfiderà

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ferruccio Gattuso Lo show ideato dal ballerino riparte su Raiuno con i botti di Capodanno Il suo è il corpo di una statua, recita un luogo comune. Ma le statue trionfano nell'attimo supremo della fissità. Questo sontuoso alieno figlio dell'armonia trionfa invece in movimento. Si chiama Roberto, è un simbolo d'Italia, e fermo - questa è la verità - non sa stare nemmeno con i pensieri. Né con le ambizioni. «La mia sfida - spiega - è dare un segnale preciso: declinare laper tutti i tipi di pubblico, accorciando la distanza tra questoe la gente».con me ne è il perfetto esempio: lo show-evento prodotto da Ballandi e Arte, ideato e scritto dainsieme a Pamela Maffioli, torna per la sua terza edizione su Raiuno nella prima serata del nuovo anno. Ai vertici di rete, offre il destro per intonare il peana di «una linea editoriale che offre ...

