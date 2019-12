BoB | Best Of Barone | Giulia Luzi porta la sua passione per la musica da Red Ronnie

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella prima clip del BoB,Ofdi quest'ultimo giro prima della pausa natalizia scopriamo, che quando impugna il microfono per cantare anziché recitare si presenta semplicemente come. Redlo sottolinea a più riprese: la giovane cantante romana è una voce e un volto già noti nel mondo dello spettacolo. Negli anni ha doppiato Miley Cyrus in Hannah Montana e ha offerto la sua voce per Winnie The Pooh, L'Era Glaciale 2 e La Sirenetta: Quando tutto ebbe inizio, e per la TV italiana ha recitato per I Cesaroni e Un Medico In Famiglia. Nel 2017 ha presentato il brano Togliamoci La Voglia con Raige al Festival di Sanremo, e proprio in quell'occasione ha conosciuto Rednello spazio di Optima. Due anni dopo approda nel salotto delRosso, lo show dello storico conduttore di Roxy Bar di cui Optimagazine è media partner. Red coglie ...

