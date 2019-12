Bimbo di tre anni trova una pistola e spara al padre mentre dorme (Di venerdì 20 dicembre 2019) Un bambino di tre anni ha trovato una pistola nella sua casa a Erie, in Pennsylvania: senza indugiare ha sparato contro il padre che dormiva. Fortunatamente, però, il 26enne è stato colpito sul sedere: l’uomo è stato ricoverato in ospedale e ha riportato delle ferite non gravi. Le autorità, inoltre, hanno specificato nel momento in cui il Bimbo ha sparato erano presenti anche altri due bambini. Secondo le prime informazioni, però questi ultimi non sarebbero rimasti coinvolti. Bambino trova pistola e spara Sono ancora pochissime le informazioni diffuse dagli Stati Uniti sul caso di un Bimbo che ha sparato al papà. Le autorità americane, infatti, hanno fatto sapere che un bambino di tre anni ha trovato una pistola di piccolo calibro ancora carica all’interno della sua abitazione a Erie, in Pennsylvania. Secondo le primissime informazioni, inoltre, il Bimbo avrebbe puntato la ...

