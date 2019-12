Bimba di 5 anni mostra il dito medio alla recita di Natale

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sembra essere ildel. Nel bene e nel male. Nel male, anche se pur sempre una espressione di dissenso, il gesto della diciannovenne che ha preso in giro Matteo Salvini in aereo. Nel bene, meglio, nella tenerezza, quello che ora vi raccontiamo, che è diventato il giro di immagini più visto del momento in tutto il mondo e che appare un po’ come una compensazione di quello che è accaduto recentemente. Vestita da angioletto ma colalzato. L’immagine di Ella Legge,inglese di 5, ha fatto il giro del web e delle testate: la piccola è stata ritratta mentreva ila sua mamma per almeno 20 minuti durante unanatalizia organizzata dsua scuola nella cittadina di Maldon, nell’Essex. Carla Bovingdon, mamma 33enne, ha poi spiegato come sua figlia fosse completamente ignara del significato del gesto e soltanto intenzionata arle ...

