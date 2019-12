Bimba di 2 anni muore all’asilo Non si sveglia dal sonnellino pomeridiano

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Siamo in Piemonte: è qui che si è consumata una vera e propria tragedia. Unadi duee mezzo è morta all’ospedale di Ciriè dopo un improvviso malore accusato in un asilo privato di Leini (Torino). La cosa terribile è che la piccola non si è rita dal solito. La piccola è morta per un attacco cardiaco, forse provocato da una crisi epilettica. Vani i tentativi di rianimarla del 118. Vana la corsa disperata all’ospedale di Ciriè. A far luce sul decesso sarà ora l’autopsia, disposta dalla Procura di Ivrea che indaga sull’accaduto. Naturalmente le prime ad accorgersi del problema e le prime a chiedere aiuto a medici e carabinieri, nel primo pomeriggio, sono state le maestre dell’asilo, che l’hanno vista immobile nel suo lettino, con gli occhi chiusi. Sapevano che la piccola soffriva di epilessia ed erano state istruite su come intervenire in caso di ...

LaStampa : E’ accaduto a Leinì, nella scuola materna privata “I Sette Nani”. La piccola è stato portata all’ospedale di Cirié. - Agenzia_Ansa : Malore all'asilo, bimba di due anni muore nel Torinese #ANSA - Today_it : Tragedia all'asilo, muore bimba di due anni -