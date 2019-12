Bibenda 2020 offre una guida completa per vini, oli, grappe e ristoranti in Italia (Di venerdì 20 dicembre 2019) Bibenda 2020 è un'applicazione che mette a disposizione un guida completa a 27.000 vini di 2.100 aziende vinicole, oltre agli oli, alle grappe e a 2.000 ristoranti di qualità in Italia. L'app è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier e fornisce informazioni, contatti e siti web di di cantine, distillerie, oleifici e ristoranti. L'articolo Bibenda 2020 offre una guida completa per vini, oli, grappe e ristoranti in Italia proviene da TuttoAndroid.

Leggi la notizia su tuttoandroid

