Biathlon, Sprint femminile Le Grand Bornand 2019: Eckhoff vola e concede il bis davanti a Braisaz. Giornata storta per le azzurre (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ottavo successo in carriera (e quinto nel format) per la norvegese Tiril Eckhoff nella Sprint di Annecy-Le Grand Bornand, terza tappa della Coppa del mondo di Biathlon. La ventinovenne scandinava, nonostante un errore sul quarto bersaglio a terra, bissa il risultato ottenuto pochi giorni fa nell’Inseguimento a Hochfilzen, strozzando sul nascere la gioia del pubblico transalpino che aveva sognato la vittoria grazie allo zero di Justine Braisaz, al nono podio in competizioni di primo livello e secondo in stagione (dopo il trionfo nell’Individuale di Östersund). La francese può comunque festeggiare il secondo posto a 6″2 dalla trionfatrice, che sembra aver trovato quella solidità mentale che le è sempre mancata e che la rende davvero una degli spauracchi più Grandi per tutte in ottica Sfera di cristallo. La neve farinosa e pesante ha aiutato l’emergere delle vere ...

