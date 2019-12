Biathlon, Ibu Cup junior 2019-2020: Tommaso Giacomel terzo nella 10 km sprint in Val Martello. Grande prova di squadra dell’Italia (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Biathlon giovanile italiano continua ad ottenere riscontri di spicco in questa stagione agonistica. Sulle nevi della Val Martello, la 10 km sprint della Ibu Cup junior ha sorriso al Bel Paese. Tommaso Giacomel, infatti, è giunto terzo nella prova vinta dallo svizzero Niklas Hartweg (27’07″7, zero errori). Una prestazione solida per l’azzurrino (sesto nel range time totale e settimo nel computo complessivo degli atleti nelle frazioni sugli sci). Giacomel ha rimediato solo un errore nei due poligoni ed è giunto al traguardo con 19″5 di ritardo dal vincitore, preceduto anche dal francese Guillaume Desmus (+4″8, zero errori), il migliore sugli sci. Una prova di squadra, comunque, di alto profilo per il Bel Paese se si tiene conto anche dei piazzamenti di Daniele Fauner (quarto a 31″8, un errore) e di Patrick Braunhofer (settimo a 1’05″0, un ...

