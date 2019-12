Biathlon | IBU Cup e Junior IBU Cup 2019 | brillano i giovani in Val Martello Giacomel

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Seconda giornata di competizioni oggi in quel di Obertilliach per quanto riguarda la terza tappa di IBU Cupdi. Nella mattina si è svolta la Sprint maschile che ha visto trionfare il norvegese Aleksander Fjeld Andersen, appena retrocesso dalla Coppa del mondo dopo aver gareggiato ad Hochfilzen. Il giovane ventiduenne, con il doppio zero, non ha avuto alcun problema a tenere a distanza lo statunitense Paul Schommer (+19″5), al primo podio nella categoria, e il tedesco Philipp Nawrath (+40″), altrettanto bravi nel chiudere le due serie senza errori. Per l’Italia il migliore è stato Thierrry Chenal, 15° con un errore a terra e distaccato di 2’05. Un paio di posizioni dietro di lui troviamo il friulano Daniele Cappellari, pulito ma poco competitivo sugli sci stretti. La prova delle ragazze ha visto invece il bis della svedese Johanna Skottheim, che ...

