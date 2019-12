Benedetta Parodi dopo la foto sul camioncino dei panini arrivano le offese social (Di venerdì 20 dicembre 2019) Benedetta Parodi su “Instagram” ha pubblicato una foto che la mostra in una insolita veste, scatenando un velenoso attacco da parte dei suoi detrattori. “Cooking in a food-truck” ha scritto a corredo di una foto che la ritrae mentre cucina a bordo di un camioncino da street food. La maggior parte dei follower della Parodi ha apprezzato l’immagine. Qualcuno ha colto l’occasione per sferrare un attacco al vetriolo contro di lei. “Come è caduta in basso” osserva un utente. “Forse con il cibo da strada la grande chef se la cava meglio” aggiunge ironicamente un altro. Immediata la replica di una fan di Benedetta che chiede: “È caduta più in basso lei o chi sfoga le sue personali frustrazioni con commenti completamente inutili e senza senso su piattaforme social?”

