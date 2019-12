Ben venga il referendum sul taglio dei parlamentari Così si rafforza la riforma Parla

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Benil. “è sempre una grande occasione di democrazia”, taglia corto Vincenzo Garruti, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali del Senato. Raggiunto il quorum delle firme al Senato per ilconfermativo sullacostituzionale che taglia i seggida 945 a 600. Anche lei, come Di Maio, si attende un plebiscito per il Sì? “Mi aspetto grande partecipazione, ilè sempre una grande occasione di democrazia. Abbiamo lottato e portato avanti questaper i cittadini ed è giusto che siano loro ad avere l’ultima parola. 500 milioni di risparmio ad ogni legislatura e unmento più efficiente, gli elettori sapranno valutare al meglio la portata di questo provvedimento”. Quasi i due terzi (41 senatori) dei firmatari sono di Forza Italia, che però alla Camera, alla quarta votazione, ha sostenuto la. Come se lo spiega? ...

