Belotti compie 26 anni | le 10 cose che non sapevate sul “Gallo” | dalla cresta alla messa

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019)26Andrea, bomber del Torino e della Nazionale. Dopo l’infortunio contro l’Inter, il “Gallo” è pronto per tornare a cantare, magari già domani sera contro la Spal, per festeggiare al meglio il suo compleanno. Cresciuto tra Grumellese e AlbinoLeffe, squadra con la quale ha esordito tra i professionisti. Altri grandi amori della sua giovane carriera sono il Palermo, squadra con cui si è fatto conoscere in Serie A, e il Torino, maglia che difende da cinque stagioni. Sette i suoi gol nel campionato 2019-2020, bottino che vorrà incrementare a partiregara di domani per tornare a mostrare la sua famosa. Abbiamo scavato nella carriera diper trovare le curiosità e gli aneddoti più strani e più divertenti. Quanti di voi sapevano queste 10? Ladel Gallo – Una delle curiosità è legatasua esultanza e al ...

AriannaBellomi : RT @TuttoIlToro: ?? Buon compleanno, Capitano! Andrea #Belotti compie oggi 26 anni, tanti auguri! #SFT #FVCG - TuttoIlToro : ?? Buon compleanno, Capitano! Andrea #Belotti compie oggi 26 anni, tanti auguri! #SFT #FVCG - GruppoEsperti : E' partito dal basso facendo tanti sacrifici, ha vissuto tanti momenti gloriosi e alcuni anche difficili, ma non si… -