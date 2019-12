BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 21 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 20 dicembre 2019)di21: Reese (Wayne Brady) continua ad essere minacciato dai creditori e cerca di insistere perché Taylor (Hunter Tylo) porti Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dalla bambina il prima possibile. Taylor dice a Steffy di essere convinta che la figlia si innamorerà della neonata a prima vista, sembra quasi destinata ad essere la sorella di Kelly. Steffy vuole prima parlare dell’eventuale adozione con Liam (Scott Clifton): solo con il suo benestare prenderà in considerazione di incontrare la neonata e la madre biologica. Con questasi interrompe per le festività natalizie e tornerà in onda a gennaio.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolodi21su Tv Soap.

