Barcellona-Alaves: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 20 dicembre 2019) Barcellona-Alaves: probabili formazioni, pronostico e quote Sabato 21 dicembre alle ore 16:00 presso il Camp Nou di Barcellona si disputerà Barcellona-Alaves. La partita sarà valevole per la 18esima giornata di Liga spagnola. Barcellona-Alaves: come arrivano i blaugrana Il Barcellona, che al momento si trova prima in classifica a 36 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Real Madrid per 0-0. I blaugrana non sono così riusciti a staccare in classifica gli eterni rivali madrileni e dunque ogni passo falso può costare molto caro. Non è un periodo di piena forma per i catalani, a cui la pausa natalizia serve per riprendersi e ripartire in piene energie. Anche perché ad inizio gennaio arriva il momento di giocare la Supercoppa di Spagna e l’imperativo sarà, come sempre, vincere. Barcellona-Alaves: come arriva El Glorioso L’Alaves adesso ...

