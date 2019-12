Barbareschi e Lante Della Rovere di nuovo in scena con Skylight | un cortocircuito fra

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) C’è una specie difra il teatro e la vita sul palcoscenico dell’Eliseo di Roma. A vent’anni di distanza, Lucae Lucreziatornano a recitare lo stesso testo d’amore (già allora di successo): “Il cielo sopra il letto –”, dello scrittore, sceneggiatore e regista di culto britannico David Hare (in prima nazionale a Roma fino al 5 gennaio e poi in tournée).La commedia è la stessa di allora. Così come i due attori protagonisti, a lungo coppia anche nella vita, sono gli stessi (un terzo è il giovane Paolo Marconi). Perfino gli spettatori sembrano in parte gli stessi. E iltra teatro e vita prosegue, volendo, anche nella storia raccontata, semplice e tuttavia molto efficace.Originariamente prodotto dal National Theatre di Londra nel 1995, prima ...

teatrionline : Il match Barbareschi-Lante della Rovere in un miscuglio di politica e amore - WWF_Roma : ??#panda a teatro:prenotare a info@wwfroma.it.@WWF sconti speciali! @TeatroEliseo 18/12 pomeriggio ore 17 oppure il… -