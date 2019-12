Bando Best Student Award 2019: Unisannio premia i migliori studenti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Università degli Studi del Sannio promuove le attività di tirocinio degli Studenti più meritevoli presso aziende ed enti. L’ateneo ha, infatti, indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio per gli Studenti dei corsi di laurea magistrale e del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza. Il Bando, che prevede 30 borse di studio ognuna dell’importo di 500 euro, è disponibile all’indirizzo: https://www.Unisannio.it/it/amministrazione/avviso/a20190619 “I tirocini presso aziende ed enti consentono agli Studenti di fare un’importante esperienza per la loro formazione professionale ed umana, favorendo un primo contatto con il mondo del lavoro e delle professioni”, ha affermato la professoressa Lerina Aversano, delegato alle Attività di Orientamento dell’Università del Sannio. Ci sono molti buoni motivo per svolgere un’attività di ...

