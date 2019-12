Banche | firmato il rinnovo del contratto nazionale “Più protezione dalle pressioni a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nel nuovodei bancarigiovedì dopo un anno di negoziato è prevista anche una “svolta sulla vendita di prodotti finanziari allo sportello“. Lo rivendica il sindacato dei bancari, la Fabi, nei giorni in cui il caso della banca Popolare di Bari riaccende l’attenzione sui casi di clienti con profili prudenti a cui vengono vendute azioni o obbligazioni subordinate ad alto rischio. L’accordo prevede “una stretta allecommerciali” grazie alla quale, spiega Fabi, “in banca ci saranno maggiori protezioni sia per i lavoratori sia per i clienti per quanto riguarda la consapevolezza nelle scelte di investimento e l’acquisto di prodotti finanziari. In aggiunta, per i bancari il mancato raggiungimento di budget e obiettivi di vendita non intaccherà le valutazioni delle loro prestazioni lavorative”. Per il segretario ...

