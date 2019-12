Banca Popolare Bari | governo risarcirà azionisti truffati Villarosa | “Possibile fondo di

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) 70miladelladirischiano di perdere tutti i soldi investiti della, con i titoli ridotti ormai a carta straccia dopo il dissesto economico dell'istituto pugliese e il commissariamento da parte di Bankitalia. Ilsi dice pronto a intervenire per risarcire i piccolivittime di possibili truffe nella vendita dei prodotti finanziari. A Fanpage, il sottosegretario all'Economiaspiega come.

CottarelliCPI : Penso che lo #Stato non debba svolgere il ruolo di #banchiere nel lungo periodo perchè non ha vantaggi comparati ri… - fattoquotidiano : BANKITALIA / FIGLI E FIGLIASTRI / MA VOI DOVE ERAVATE? La capacità del governatore della Banca d’Italia Ignazio Vis… - petergomezblog : Popolare di Bari, decine di soci hanno ricevuto un totale di almeno 14,5 milioni di prestiti per comprare azioni de… -