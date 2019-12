Bambina di due anni muore dopo un malore all’asilo durante il sonnellino pomeridiano

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)di dueunall’asilo Un improvvisomentre si trovava all’asilo ha portato alla morte di unadi duee mezzo. È accaduto giovedì 19 dicembre a di Leini, in provincia di Torino. Lasi era addormentata per ile non si è più svegliata. Laè morta per un attacco cardiaco, forse causato da una crisi epilettica. A chiedere aiuto a medici e carabinieri, oggi nel primo pomeriggio, sono state le maestre dell’asilo,essersi accorte che la piccola riposava in una posizione strana.il pranzo, la bimba sembrava stare bene ed era andata a dormire come tutti i suoi compagni. Le insegnanti sapevano che lasoffriva di epilessia ed erano state istruite su come intervenire in caso di convulsioni. La piccola è stata trasportata all’ospedale di Ciriè, ma non c’è stato niente ...

