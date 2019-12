Avete mai visto la mamma di Francesca Cipriani? Sempre al fianco di sua figlia [FOTO] (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nata in provincia di Pescara, Francesca Cipriani è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, in cui rimangono indimenticabili la sua simpatia e le sue generose curve. Sua mamma, Rita de Michele, è stata spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso per parlare di sua figlia. Ecco chi è Rita, la mamma di Francesca Cipriani FOTO Ospite dei salotti televisivi, Rita de Michele è spesso intervenuta in difesa di sua figlia Francesca, raccontando anche momenti drammatici che hanno segnato la vita della show girl. In un’intervista, Rita ha svelato che quando era più piccola, sua figlia ha subito molestie dal datore di lavoro, ma anche atti di bullismo da parte dei suoi compagni: “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e ...

