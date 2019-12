Avellino, Polcino e Martone fanno il punto tra gestione e nuovi deferimenti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I guai in casa Avellino non sono finiti. Dopo la presunta violazione dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva (lunedì l’udienza davanti il TFN a Roma) giungono altre due deferimenti. “Non eravamo di queste situazione all’atto dell’acquisto della società – ammette l’amministratore delegato Filippo Polcino – E’ pur vero che lo scorso 4 dicembre è arrivato il deferimento per il caso scommesse, ma il 25 ottobre era stata già notificata dalla Procura Federale la conclusione delle indagini. Lo scorso 7 dicembre ho ricevuto l’email con l’udienza, ma non ero consapevole di cosa si trattasse. Dopo abbiamo immediatamente allertato l’avvocato Eduardo Chiacchio che ha ottenuto gli incartamenti”. “Ci sono altri due deferimenti in arrivo – ammette Polcino ...

Leggi la notizia su anteprima24

