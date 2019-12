Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Sarà il Gup del Tribunale di Napoli a decidere, il prossimo dieci, se ci sarà processo con l’aggravante del metodo mafioso per Damiano. Quest’ultimo già consigliere comunale dicon la Lega, accusato dellaabusiva di una pistola e di alcune cartucce oltre che delladell’e sottoposto da settembre agli arresti domiciliari. Una perquisizione scattata dopo i colpi d’da fuoco esplosi verso alcune vetture di proprietà della famiglia di. E’ lo stessoa informare i carabinieri della pistola detenuta illegalmente. Li accompagna in stanza da letto. L’è nella tasca di un giacca appesa nell’dio.viene arrestato. L'articolodiper...

anteprima24 : ** #Avellino, detenzione di #Arma e ricettazione: udienza Genovese fissata per gennaio ** - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Dieci punti in testa al Poliziotto penitenziario: rissa tra detenuti che poi si scatena contro la Polizia Penitenziaria… - Penitenziaria1 : Dieci punti in testa al Poliziotto penitenziario: rissa tra detenuti che poi si scatena contro la Polizia Penitenzi… -