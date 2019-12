Atti di eroismo | onorificenze di Mattarella ai campani Donato Matassino e Rosalba Rotondo

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Il presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito, motu proprio, trentadueal Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti perdi, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per levità in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente”. Lo si legge in una nota diffusa dal Quirinale: “Il Presidente– continua il comunicato – ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”. Due ipremiati:e 85 anni, di Ariano ...

GABRIEL11116502 : RT @Agenzia_Dire: Il Presidente della Repubblica #Mattarella ha conferito 32 onorificenze al Merito a cittadine e cittadini che si sono dis… - mistermeo : RT @Agenzia_Dire: Il Presidente della Repubblica #Mattarella ha conferito 32 onorificenze al Merito a cittadine e cittadini che si sono dis… - Agenzia_Dire : Il Presidente della Repubblica #Mattarella ha conferito 32 onorificenze al Merito a cittadine e cittadini che si so… -