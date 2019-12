Attentato a Mosca | muore anche un secondo agente dell’intelligence russa

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Undell’intelligence(Fsb) è morto in seguito all’terroristico a, avvenuto nella sera del 19 dicembre davanti al quartier generale dei servizi di sicurezza. A riferirlo è la portavoce del Comitato Investigativo russo Svetlana Petrenko, citata dall’agenzia Interfax. «Un ufficiale è morto sul posto, unin condizioni gravi è stato ricoverato in ospedale, dove più tardi è deceduto», ha spiegato Petrenko. La portavoce haaggiunto che le persone ferite sarebbero 5, e tra queste c’èun civile. Nella giornata del 20 dicembre, i media russi avrebbero identificato l’autore dell’attacco, ucciso dalle forze di sicurezza poco dopo l’aggressione. Si tratterebbe di una ex guardia della sicurezza di 39 anni, proveniente da Podolsk, città ad una quarantina di chilometri dalla capitale. La ...

