Attende l’ambulanza in strada al freddo per 6 ore | donna muore dopo l’arrivo in ospedale

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La vittima, una 47enne britannica, aveva richiesto un’ambulanza a causa di un piccolo incidente mentre camminava ma è stata costretta ad aspettarealinper oltre sei ore. Quando infine è giunta inil suo cuore non ha retto allo sforzo ed è deceduta. Costretta ad aspettarealinper oltre sei ore, è morta pocoina causa di un attacco cardiaco. È l’episodio denunciato dalla famiglia diGilby, 47enne britannica residente a Cwmaman, villaggio del Galles, deceduta martedì scorsoaver atteso per oredi una ambulanza a causa di un piccolo incidente mentre caminava in. Laha lasciato il suo appartamento poco prima delle 8 di martedì mattina per un appuntamento dal medico ma durante il tragitto è scivolata ine si è fratturata il piede. A questo punto ha chiamato i ...

