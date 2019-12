Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un"terroristico" alla Lubyanka, il cuore dello stato prima sovietico e poi russo, e' arrivato aneldella conferenza stampa annuale di Vladimire mentre il capo del Cremlino teneva un discorso per ricordare l'anniversario del Fsb, figlio della Cheka, la polizia segreta fondata da Lenin nel 1917: un agente e' stato ucciso da un uomo armato, che ha sparato all'ingresso della sede deidi sicurezza. L'uomo e' poi morto in un conflitto a fuoco con gli agenti. Ci sono anche cinque feriti: un civile e quattro agenti delo di sicurezza federale russo (FSB). "La sera del 19 dicembre, mentre era vicino al quartier generale dell'FSB in via Bolshaya Lubyanka a, un uomo ha aperto il fuoco contro le forze dell'ordine - ha detto il portavoce del comitato investigativo russo Svetlana Petrenko -. Nell'incidente, un agente dell'FSB e' stato ucciso e altre ...

Agenzia_Ansa : Per i servizi di sicurezza russi la sparatoria in centro a #Mosca è stato un 'attacco terroristico' #ANSA - tg2rai : Attacco terroristico alla sede dei servizi di sicurezza nel centro di #Mosca. A sparare un uomo poi neutralizzato.… - ilfogliettone : Attacco 'terroristico' al palazzo dei servizi segreti, sangue a Mosca sul giorno di Putin - -