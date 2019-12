Atletico Madrid | gli spagnoli non mollano Rodrigo e l’Atalanta spera…

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019), la squadra di Simeone è alla ricerca di un attaccante: il primo in cima alla lista èMoreno Sarà un mercato che porterà novità non solo in Italia ma che in Spagna. In Liga quest’anno anche le big avranno bisogno di intervenire e tra di esse c’è anche l’. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti l’di Simeone dovrà necessariamente acquistare un attaccante visto l’infortunio di Diego Costa. Al tecnico argentino piace, e non da poco tempo,Moreno che voleva già nella passata sessione di mercato estiva. Se il tutto dovesse andare a buon fine sarebbe un’ottima notizia per l’Atalanta che così in Champions sfiderebbe il Valencia privato del suo miglior giocatore. Leggi su Calcionews24.com

marco171292 : Contro club da oratorio come l'atletico Madrid e il Leverkusen 8o in Germania fino a poco fa. A differenza di chi d… - riccardobarb_ : RT @Quellidelsito: #LR11 vola a 2,69 metri di altezza e buca il portiere. Risultato finale: Cagliari 2 Atletico Madrid 1 (Coppa dei Campion… - rosatoeu : Atletico Madrid, la corsa contro tutti del nonno tifoso: il finale dello spot di Natale è un colpo di scena. -