Aston Villa-Southampton | probabili formazioni | pronostico e quote

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Sabato 21 dicembre alle ore 16:00 allo stadioPark di Birmingham si affronteranno. Lo scontro sarà valido per la 18esima giornata di Premier League. L’attualmente occupa la quartultima piazza in classifica con 15 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro lo Sheffield United per 2-0. Dopo il faraonico mercato estivo ci si aspettava almeno qualcosina in più dains, ma tutto ciò è dettato dal più classico processo di crescita per una neopromossa. Il, terzultimo in classifica con 15 punti, proviene dalla sconfitta in casa contro il West Ham United per 0-1. Un ko arrivato dopo due successi di fila per una squadra che non è più quella di qualche anno fa e che ogni stagione fa fatica a tenersi a galla. La storia recente fra le due squadre ...

infobetting : Aston Villa-Southampton: formazioni, quote, pronostici - marcullo02 : @AlbertoAlbi94 Aston Villa.Andrà sui 40 milioni. Se non sbaglio ha una clausola rescissoria su quel prezzo. - leicester_tr_ : RT @FoxesofLCFC: ?? Aston Villa #CarabaoCup Semifinals. #LCFC ???? -