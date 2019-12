Asia ricorda il compagno Anthony Bourdain | “Come ci divertivamo”

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Per molti le feste, anziché essere momento di gioia, diventano veicolo di malinconia. Momento in cui i ricordi, soprattutto quelli più tristi, tornano a farsi sentire. Non ne è esente nemmenoArgento, che con un post su Instagram si lascia andare alla malinconia. L’attrice pubblica una sua foto sorridente, insieme all’ex, morto suicida a giugno 2018. E scrive accanto: “Ciao mamma guarda quanto ci divertivamo”. Taggando tra l’altro nella foto, scattata a Firenze, la madre Daria Nicolodi, con la quale in passatoha avuto qualche contrasto. Evidentemente, e fortunatamente, appianato.

ItalyNaty : RT @Barbara58106273: @Pontifex_it Sua santità Papa Francesco perché nelle sue preghiere o dichiarazioni non ricorda mai i cristiani in Afri… - ErnstNordholt : Asia Argento ricorda Anthony Bourdain: “Guarda quanto ci divertivamo” - - Barbara58106273 : @Pontifex_it Sua santità Papa Francesco perché nelle sue preghiere o dichiarazioni non ricorda mai i cristiani in A… -