Asia Argento ricorda Anthony Bourdain | “Guarda quanto ci divertivamo”

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La notizia del suo suicidio, a giugno 2018, era stata un fulmine a ciel sereno. Lo chef si trovava in Francia per registrare una puntata del programma tv che conduceva sulla Cnn. Lo scatto pubblicato dainvece, risale a poco tempo prima, nel corso della tappa fiorentina dello show. A luglio la compagna aveva fatto sapere della depressione di, smentendo le voci secondo le quali lo chef si sarebbe tolto la vita a causa dei tradimenti nella coppia.

recycle__bin : Pure peggio Danno retta ai mi piace sui post per scannare lo scemo di turno fra applausi di squallide troie ignoran… - mikelelee : RT @me_azzurra: Asia Argento dice di Morgan: “Si commisera per farsi bello”. Lei soffre della stessa sindrome però. Che disgusto questo vit… - GenovaOn : Polemica per Asia Argento a Live Non è la d’Urso, risponde Costantino Della Gherardesca -