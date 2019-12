Ascolti Tv giovedì 19 dicembre | flop Sanremo Giovani superato da All Together Now

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Tv19(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) AllNow – Canale 5 – 2.583 milioni e 14.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34% mila +55 Adulti % mln– Rai 1 – 2.332 milioni e 13% 15-64 Commerciale % mila 15-34% mila +55 Adulti % mln Principe Azzurro Cercasi – Rai 2 – 1.426 milioni e 14.7% 15-64 Commerciale % 15-34% +55 Adulti % Insurgent – Italia 1 – 1.212 milioni e 5.6% 15-64 Commerciale% 15-34% +55 Adulti % Diritto e Rovescio – Rete 4 – 1.115 milioni e 6.5% 15-64 Commerciale % 15-34+55 Adulti La ragazza del treno – Rai 3 – 1.061 milioni e 4.7% 15-64 Commerciale % 15-345% +55 Adulti % Piazzapulita – La7 – 1.030 milioni e %5.9 15-64 Commerciale % 15-34% +55 Adulti % Revenant ...

zazoomblog : Ascolti Tv giovedì 19 dicembre - #Ascolti #giovedì #dicembre - zazoomnews : Ascolti tv giovedì 19 dicembre 2019: Sanremo Giovani All together now - #Ascolti #giovedì #dicembre #2019: - WorldsLine1 : -