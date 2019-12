Ascolti TV | Giovedì 19 dicembre 2019 All Together Now 14 7% | Sanremo Giovani 13%

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Amadeus Su Rai1ha conquistato 2.332.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 AllNow ha raccolto davanti al video 2.583.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi ha interessato 1.426.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 The Divergent Series: Insurgent ha catturato l’attenzione di 1.212.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Ragazza del treno ha raccolto davanti al video 1.061.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.115.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Revenant – Redivivo ha segnato il 2.6% con 495.000 spettatori mentre sul Nove I Pinguini di Mr. Popper ha catturato l’attenzione di 349.000 spettatori (1.6%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – ...

