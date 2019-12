Ascolti tv | dati Auditel giovedì 19 dicembre | All together now vince su Sanremo Giovani

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 dicembre 2019) ‘Allnow‘, lo show condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker con J-Ax, si aggiudica la gara deglinel prime time di19con 2.583.000 telespettatori (share 14.68%).tv prime time Su Rai1, bene ‘‘, condotto da Amadeus che ha designato gli 8 protagonisti della sezione ‘Nuove Proposte’ per la 70ma edizione del Festival, visto da 2.332.000 (share 13%). La Rai segnala che, con oltre 25mila interazioni, è stato il programma della giornata più commentato su Twitter (Nielsen Italia). Su Rai2 la commedia sentimentale di Garry Marshall ‘Principe azzurro cercasi‘ ha totalizzato 1.426.000 (share 6.5%), su Italia1 il film ‘Insurgent‘ ha realizzato 1.212.000 (share 5.57%) e bene su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ con 1.115.000 (share 6.51%). Su Rai3 il film ‘La ragazza ...

