Ascolti Sanremo Giovani | Amadeus ha perso Hunziker leader della serata

(Di venerdì 20 dicembre 2019)sconfitto da All Together Now: il suopeggioprimascorsa edizione È andata in onda ieri sera, giovedì 19 dicembre, la finale dicondotto da, che ha totalizzato i seguenti: 2.332.000 telespettatori e il 13% di share. Un risultato bassissimo rispetto alle premesse, vista la presenza di(prossimo conduttore del Festival di2020) e di volti amatissimi come Antonella Clerici, Carlo Conti, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio., nella finale didi ieri, infatti, non solo hacontro All Together Now di Michelle, ma haanche il confronto con la primadidell’anno scorso condotto dallo stesso Baudo e Fabio Rovazzi, che totalizzarono 2.428.000 telespettatori. Insomma, tutto il carrozzone tirato su ieri per alzare glidi...

